Ман.Сити обърна Суонси от 0:2
"Гражданите" продължават за купата на Футболната Асоциация
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"Гражданите" продължават за купата на Футболната Асоциация
"Лестър" размаза с 4:0 "Суонси" на "Кинг Пауър Стедиъм" в мача от 35-ия кръг на Висшата лига. Така "лисиците" са на 5 точки от мечтаната титла в Англи...
"Челси" претърпя първа загуба във Висшата лига откакто Гуус Хидинк пое временно тима. "Сините" загубиха с 0:1 от "Суонси" в двубоя от 33-ия кръг на Ви...
"Стоук" Сити записа трети пореден успех във Висшата лига. "Грънчарите" биха "Суонси" като гост с 1:0 в последния мач от 9-ия кръг на английския шампио...
"Ливърпул" постигна труден успех над Суонси на "Либърти Стейдиъм" в последния двубой от 29-ия кръг на Висшата лига. С петия си пореден успех "червенит...
Манчестър. Суонси и Манчестър Сити се разбраха за трансфера на Уилфред Бони, информира Sky Sports. Нападателят ще премине в тима на "гражданите" срещу...
Суонси: Гари Монк бе назначен за постоянен мениджър на Суонси. Договорът на спеца е за три години. Монк пое "лебедите" през февруари след уволнението...
Суонси. Челси постигна труден успех с 1:0 като гост на Суонси в двубоя от 34-ия кръг на Висшата лига. Така "сините" от Лондон останаха в борбата за ти...
Суонси. Шефовете на Суонси уволниха мениджъра Михаел Лаудруп, съобщи официалният сайт на "лебедите". Суонси е на 12-о място във временното класиране...
Тотнъм спечели гостуването си на Суонси с 3:1 в първия двубой от неделната програма на 22-ия кръг в Премиър лийг. Роберто Солдадо бе оставен на резер...
Лондон. Челси победи Суонси с 1:0. Срещата бе от 18-ия кръг на Висшата лига. С този успех футболистите са само на две точки разлика от лидера Арсенал...
Краснодар. Кубан Краснодар взе втора точка в груповата фаза на лига Европа след домакинското равенство 1:1 със Суонси. Голът за руския тим пък падна с...
Санкт Гален. Кубан Краснодар с Ивелин Попов започна със загуба участието си в груповата фаза на Лига Европа. Попето изигра 63-и минути при поражението...