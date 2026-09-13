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Челси пребори Суонси

Челси пребори Суонси

Лондон. Челси победи Суонси с 1:0. Срещата бе от 18-ия кръг на Висшата лига. С този успех футболистите са само на две точки разлика от лидера Арсенал...

26 декември | 21:33
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