"7 ключа" с осем авторски програми за езиково обучение
Сугестопедичната къща успешно изпълни проект на НФК
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Сугестопедичната къща успешно изпълни проект на НФК
Първоначално не вярвах, че в пенсионна възраст човек може да научи нов език
Сугестопедията подобрява духовното здраве на хората, казва Ангелина Миразчийска
Чуждоезиково обучение по метода на Класическа СУГЕСТОПЕДИЯ
Сугестопедичното изкуство е значим елемент от националното ни културно наследство
Сугестопедия център Easy Way с летящ старт през 2022 - 2023 г.
Чуждоезиково обучение по метода на Класическа СУГЕСТОПЕДИЯ
Две дами превръщат дома на ген. Никифоров в център за сугестопедия
"Представете си, че сме на борда на голям кораб. Времето е страхотно. Слънцето кротко пече. Подухва лек вятър. В далечината виждаме да плуват делфини....
София. Близо 150 души имаха възможността да се докоснат до силата на Сугестопедията в „Деня на отворените врати и сърца" в Центъра по класическа суге...