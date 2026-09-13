Гавра с дете от 5 клас! Родители разтрепериха България
По думите на майката на детето то има психическа травма и се буди нощем
Следете всички новини, анализи и коментари за Съученици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите на майката на детето то има психическа травма и се буди нощем
Балът по случай завършването на средно образование е празник за всеки зрелостник. За мнозина това е най-големият празник до 18-тата годишнина. Девойк...
С час на класния ръководител започна учебният ден в Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог в четвъртък. Двама психолози работят с децата след теж...
Караоке с нейни песни огласи школото в Разград Шумно караоке огласяше днес през междучасията коридорите на училище "Васил Левски" в Разград, където у...
Тийнейджърката нямала гадже, напоследък бягала от час