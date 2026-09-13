Обвиниха съучастници на кмета на Созопол
Единият е Златка Мусева - гл. счетоводител на Община Созопол
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Единият е Златка Мусева - гл. счетоводител на Община Созопол
Белгийската прокуратура установи, че един от съучастниците на парижките атентатори, представял се като Суфиан Каял, е всъщност 24-годишният Наджим Лаа...
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Слепите братя шофьори ходили да се оперират в Калуга, твърди чичо им