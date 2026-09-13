Стар враг на Луис Суарес го призова на бой!
Как се подготвя специално за целта
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Как се подготвя специално за целта
Дюшекчиите разгромиха Гранада с 6-1
Ще е странно да те гледам с друга фланелка, написа още Лео
Нападателят се мести в Мадрид, заплатата му става 7,5 млн. евро
Нападателят си тръгва от каталунците като свободен агент
Уругваецът е близо до взимане на италиански паспорт
Каталунците ще задържат нападателя за следващия сезон
Двамата ще тренират отделно
Нападателят трябва само да уреди напускането си на Барселона, като свободен агент
Уругваецът вече е договорил личните си условия с италианския шампион
Договорил е личните си условия с Ювентус
Уругваецът минава PCR тестове за Covid-19
Ювентус има голям интерес да вземе нападателя
Нападателят чака развитие по казуса с най-големия си приятел
Нападателят може да замени Игуаин
Уругваецът може да последва Лео Меси
Бразилецът взима си къща до Меси
Суарес вкара единственото попадение срещу Еспаньол
Луис Суарес вкара 2 за каталунците
Меси се разписа за разгрома на Алавес с 4:1