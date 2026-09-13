Проф. Павел Павлов: Хората до Левски са били основно духовници
Ролята на Рилския манастир е съзидателна
Следете всички новини, анализи и коментари за Су "климент Охридски". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ролята на Рилския манастир е съзидателна
Мария Габриел участва в откриването на проект "Големи данни за интелигентно общество" (GATE)
Вчера в СУ "Климент Охридски" се проведе едно изключиелно интересно събитие - представяне по нетрадиционен начин във вид на театрален спектакъл на тур...