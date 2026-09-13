Важно решение на Софийския университет! Засяга студентските такси
От Алма Матер искат широко обсъждане на въпроса
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От Алма Матер искат широко обсъждане на въпроса
Мораториум спира роенето на нови вузове и факултети
София. "Университетите няма да пострадат финансово затова, защото ще бъдат намалени студентските такси във връзка с новите предложения за финансиране...
Ректорът на Софийския университет напомни на държавниците за важността на образованието