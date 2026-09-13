ЦСКА взе трудно "гостуването си" на "Струмска слава"
ЦСКА постигна труден успех с 2:0 над "Струмска слава" (Радомир) на стадион "Българска армия" в първия си мач от пролетния дял от първенството в Югозап...
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ЦСКА постигна труден успех с 2:0 над "Струмска слава" (Радомир) на стадион "Българска армия" в първия си мач от пролетния дял от първенството в Югозап...
ЦСКА победи с 3:0 "Струмска слава". Това е първа победа за "червените" в югозападната "В" група. Още в 12-та минута Преслав Йорданов уцели странична...
След всички перипетии, през които преминаха феновете на ЦСКА, както и всички, които са свързани с отбора, за да се играе мачът срещу "Струмска слава"...
Мачът между ЦСКА и "Струмска слава" в Югозападната "В" група все пак ще се състои. Това научи "Стандарт" от свои източници. Срещата бе насрочена за 18...