Животновъди блокират пътя за Гърция с протест
"Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012" ще проведе протест на 5 юни, петък, от 11:00 часа на главен път Е-79. Протестиращи...
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"Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012" ще проведе протест на 5 юни, петък, от 11:00 часа на главен път Е-79. Протестиращи...