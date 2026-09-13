Голяма тревога с пребития българин в Македония. Какво поиска той
Бекир Кадриески се оплаква от стомашни болки и главоболие
Следете всички новини, анализи и коментари за Струга. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бекир Кадриески се оплаква от стомашни болки и главоболие
Разследват възможно криминално престъпление за уронване на репутацията на чужда държава
Струга. Около 50-годишна българка бе открита късно вечерта в събота мъртва в апартамент в македонския град Струга. Тялото на жената е открито от собс...