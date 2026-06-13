Окончателно. Решиха съдбата на шофьора на Асен Василев
Софийският апелативен съд се произнесе за Лъчезар Ставрев
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Софийският апелативен съд се произнесе за Лъчезар Ставрев
Обвинението се основава на показанията на бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова
Василев беше категоричен, че не намира за нужно да се извини на Борисов и колегите му за това, което му се е случило
Отговаря за палето на пепейците
Мастит бодигард е вписан като сътрудник в парламента
Пиарката на Борисов става сътрудник на ПГ на ГЕРБ за връзки с медиите
Ирмгард Фухнер е била на 18 г., когато е работела за шефове в концентрационен лагер
В екипа й е имало сътрудник с коронавирус
Цветан Цветанов избра Фейсбук, за да обяви, че се е отказал
Милко Стрехин, нещатен сътрудник на депутата от Реформаторския блок Никола Хаджийски, бе арестуван снощи при акция на ДАНС в Раковски и освободен днес...