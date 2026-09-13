Влак-стрела! 90 минути и сме в Истанбул
Изпълнeниeтo нa пpoeĸтa зaпoчнa пpeз 2019 гoдинa
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Изпълнeниeтo нa пpoeĸтa зaпoчнa пpeз 2019 гoдинa
"Брайтлайн уест" планира да изгради железопътна линия с дължина от 351 километра
Докъде ще ни вози високоростната машина
Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова заяви относно обвинението срещу бившия кмет на Стрелча в изнасилване на 16-годишно момиче, че прокура...