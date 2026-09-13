Нова стратегия за туризма поставя България сред топдестинациите
София. България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа. Това предвижда Стратегия за устойчиво развитие на туризма...
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София. България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа. Това предвижда Стратегия за устойчиво развитие на туризма...
Предвиждат се облекчения за инвеститори в туризма
Стара Загора. До месец ще е готова нова Национална стратегия за развитието на туризма у нас. "До края на октомври на бюрото на премиера ще бъде предв...