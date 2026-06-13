Голям ден! Черпят най-страшните мъже
Православната църква отбелязва Успение на свети Методий Славянобългарски
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Православната църква отбелязва Успение на свети Методий Славянобългарски
Страхил пое по нов път
Шофьорът, който уби с "БМВ"-то си 8-годишния Страхил и след това избяга е задържан под домашен арест. Мярката бе наложена от бургаския окръжен съд и п...