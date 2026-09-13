Всичко за Стоян Бойчев

Следете всички новини, анализи и коментари за Стоян Бойчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Моят град
4 села: Ремонт на път или бунт

4 села: Ремонт на път или бунт

Четири петрички села готвят протести заради съсипан път. Тежкотоварни камиони няколко месеца газиха междуселското шосе, което обаче е част от републик...

11 март | 10:05
0 коментара
8394