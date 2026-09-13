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Стоян Бойчев е автор на романи, повести и разкази
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Стоян Бойчев е автор на романи, повести и разкази
Протестите на жителите на пет петрички села заради обещания, но ненаправен ремонт на път доведоха до резултат. Това съобщи кметът на с. Кърналово Стоя...
Четири петрички села готвят протести заради съсипан път. Тежкотоварни камиони няколко месеца газиха междуселското шосе, което обаче е част от републик...
Протести на жители на петричкото село Кърналово заради безводие разкриха калпаво изпълнение на проект. Вече три месеца едно от най-големите селища в р...