Родителите на Балтов осъдиха прокуратурата и съда
Родителите на убития студент Стоян Балтов осъдиха Софийския градски съд и прокуратурата. Двете институции ще платят по 50 000 лева обезщетение на май...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стоян Балтов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. ВКС потвърди присъдата на Софийския апелативен съд (САС) за убийството на Стоян Балтов. Тримата младежи, които бяха обвинени за смъртта на момч...
София. Софийски апелативен съд осъди Вили Георгиев на 18 години затвор. Той, заедно с Александър Данаилов и Светлозар Стоилов са обвинени за убийствот...
София. Софийският апелативен съд (САС) осъди Вили Георгиев на 18 години затвор за убийството на Стоян Балтов, пише БГНЕС. И уточнява, че той бе оправд...
София. Осемнадесет години затвор чака убийците на студента Стоян Балтов. Това реши Софийски градски съд в четвъртък. Двамата са нанесли множество сил...
София. Две присъди по 18 години затвор и една оправдателна присъда постанови състав на Софийски градски съд за убийството на студента Стоян Балтов пре...
София. Софийски градски съд отложи делото за убийството на студента Стоян Балтов, който беше пребит пред дискотека "Амнезия" през 2008 г. Причина за...
София. Софийският градски съд даде ход на делото за убийството на Стоян Балтов. Заседанието започна с разпит на вещи лица.Стоян Балтов беше пребит до...