Манчестър Юнайтед се препъна по пътя за титлата

Стоук он Трент. Манчестът Юнайтед се препъна по пътя за титлата в Англия. Днес те завършиха при резултат 1:1 срещу Стоук Сити. Двубоят бе първи от пр...