Коледна горчилка за феновете на "Юнайтед"
"Манчестър Юнайтед" поднесе горчив подарък на своите привърженици за Коледа. В първия мач от програмата на Висшата лига за Боксинг дей "червените дяво...
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"Манчестър Юнайтед" поднесе горчив подарък на своите привърженици за Коледа. В първия мач от програмата на Висшата лига за Боксинг дей "червените дяво...
Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард преживя истински кошмар в последния си мач с екипа на мърсисайдци. "Червените" загубиха с 1:6 от "Стоук Сити" н...
Стоук он Трент. Манчестът Юнайтед се препъна по пътя за титлата в Англия. Днес те завършиха при резултат 1:1 срещу Стоук Сити. Двубоят бе първи от пр...
Чудесна новина зарадва "Черно море" – юношата вратар на набор 2002-а с треньор Ники Кънчев в детско-юношеската школа на отбора Георги Вълев е получил...
Манчестър. Манчестър Юнайтед постигна трудна победа с 3:2 над Стоук Сити на "Олд Трафорд" в мача от 9-ия кръг на Висшата лига. Уейн Рууни и Хавиер Ерн...
Лондон. Тимът на Арсенал постигна явна победа над Стоук Сити с 3:1 в мач от 5-я кръг на Висшата лига като домакин, а това бе четвъртият пореден триумф...