Всичко за Стойчо Ненков

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Тонева не знаела за САПАРД

Тонева не знаела за САПАРД

София. Спирането на жалбата по делото САПАРД не е било съгласувано със зам. главния прокурор Галина Тонева. Това стана ясно от нейно интервю пред БНР....

23 ноември | 11:32
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Прокурорски скандал за САПАРД

Прокурорски скандал за САПАРД

София. Скандал по делото САПАРД гръмна в прокуратурата. Часове след като държавното обвинение оттегли жалбата срещу произнесените оправдателни присъди...

21 ноември | 14:55
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