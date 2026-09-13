Тонева не знаела за САПАРД
София. Спирането на жалбата по делото САПАРД не е било съгласувано със зам. главния прокурор Галина Тонева. Това стана ясно от нейно интервю пред БНР....
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София. Спирането на жалбата по делото САПАРД не е било съгласувано със зам. главния прокурор Галина Тонева. Това стана ясно от нейно интервю пред БНР....
Ченалова и Калпакчиев отказали да изискат разпитите от Мюнхен
София. Скандал по делото САПАРД гръмна в прокуратурата. Часове след като държавното обвинение оттегли жалбата срещу произнесените оправдателни присъди...