Бащата на сестрите Белнейски намерен мъртъв
Трупът му открит до жп линията край гара Пазарджик Пазарджик. Смъртта на 65-годишния Стоимен Белнейски, баща на зверски убитите преди 9 години сестри...
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Трупът му открит до жп линията край гара Пазарджик Пазарджик. Смъртта на 65-годишния Стоимен Белнейски, баща на зверски убитите преди 9 години сестри...