Виден Реформатор се появи в листите на ГЕРБ
Стоил Яков беше шеф на борда на директорите на военноремонтни заводи ТЕРЕМ ЕАД
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Стоил Яков беше шеф на борда на директорите на военноремонтни заводи ТЕРЕМ ЕАД
Стоил Яков пристана на ГЕРБ
В „Терем" само аз съм от ДСБ, няма никой друг. Това заяви шефът на Борда на директорите на дружеството Стоил Яков в отговор на въпроса дали е партийн...