Всичко за Стивън Петков

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"Орлите" скъсаха с издънка

"Орлите" скъсаха с издънка

"Лудогорец" разкара официално Стивън Петков. Договорът му бе прекратен без предизвестие от СТК, считано от 15 септември. Както е известно, талантът л...

24 септември | 20:25
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