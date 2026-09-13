"Левски" подписа и със Стивън Петков
Нападателят идва от Фейрензе
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Нападателят идва от Фейрензе
Заради епидемията свободното ходене е забранено, твърди Стивън Петков
Тимът падна 1:3 от гранда Спортинг Лисабон
Дсциплинарната комисия към БФС възстанови правата на футболиста на "Берое" Стивън Петков, информират от пресцентъра на централата. Комсията излезе съ...
Стивън Петков тренира доста старателно и ако е възможно без да нарушим правилата на БФС бихме го оставили при нас. Това заяви селекционерът на Берое П...
"Лудогорец" разкара официално Стивън Петков. Договорът му бе прекратен без предизвестие от СТК, считано от 15 септември. Както е известно, талантът л...
Разград. Нападателят Стивън Петков вече е футболист на Лудогорец, информира официалната страница на шампионите. Талантът подписа с шампионите като сво...