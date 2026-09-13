Търсете второ мнение и при стерилитет
Бъдете скептични и повторете изследванията отначало Много от хората се доверяват на шарлатани или нелицензирани лаборатории Tази година сдружение "З...
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Бъдете скептични и повторете изследванията отначало Много от хората се доверяват на шарлатани или нелицензирани лаборатории Tази година сдружение "З...
Инфекции и съдови проблеми са бич за мъжката плодовитост
60% от малчуганите, които преглеждаме, са за операция, признава доц. Христо Шивачев