Помагат финансово на 8 двойки да имат деца
Осем ваучера за лечение на двойки със стерилитет ще раздадат от сдружение "Зачатие" на 6 юни. Тогава в Банско за пореден път ще се проведе Денят на ре...
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Осем ваучера за лечение на двойки със стерилитет ще раздадат от сдружение "Зачатие" на 6 юни. Тогава в Банско за пореден път ще се проведе Денят на ре...