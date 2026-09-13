Иванов и Тафров: Магистралата Русе - В. Търново е наш приоритет
Пътят е важен за цяла Северна България, изтъкна съпредседателят на ДБ
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Пътят е важен за цяла Северна България, изтъкна съпредседателят на ДБ
Ето обсъжданите от тримата лидери номинации
Нашите избиратели задават трудните въпроси, на Има такъв народ следват харизма, каза дипломатът
Коалицията между ДСБ и "Да, България" ще продължи и след изборите, каза Радан Кънев
Радан Кънев е водач на листата на обединение "Демократична България"
Интрига е, че посланикът ни в ООН в Ню Йорк Стефан Тафров ще бъде отзован. Това обяви външният министър Даниел Митов, който присъства на учредяването...
На 26 май 2016 г. в Постоянното представителство на Италия към ООН в Ню Йорк беше проведена официална церемония, по време на която посланик Стефан Таф...