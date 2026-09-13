Всичко за Стефан Шарлопов

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Шарлопов като Доналд Тръмп

Шарлопов като Доналд Тръмп

Родният вариант на шоуто "Celebrity Apprentice", донесло на Доналд Тръмп звезда на Холивудската алея на славата, започва на 15 март по Нова. Предаване...

24 февруари | 18:05
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Шарлопов си купи хеликоптер

Шарлопов си купи хеликоптер

Бизнесменът Стефан Шарлопов, собственик на едноименната верига хотели, си купи хеликоптер. Причината е, че искам да мога бързо да стигам до София, за...

01 юни | 18:55
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