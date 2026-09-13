Вдовицата на Шарлопов разплака България. Уникален спомен (СНИМКА)
Бояна скърби за половинката си
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Бояна скърби за половинката си
Ева, първородната дъщеря на Стефан Шарлопов е бременна в седмия месец
Бизнесменът Стефан Шарлопов си върна емблематичния Гранд хотел "Мургавец" в Пампорово. Преди два сезона той отдаде за управление четиризвездната сград...
Стефан Шарлопов споделя историята на успеха си в книга от поредицата "Лица за милиони" на Светослава Рудолф. В "Рискувам и печеля" ще прочетете подроб...
Нужни са ни стабилност, сигурност и справедливост, за да има ръст на икономиката Трябва да спрем да мрънкаме и да запретнем ръкави - тогава ще видим...
Александра Сърчаджиева, Петя Буюклиева, Таньо Шишков и Албена Вулева влизат в бизнес риалитито Александра Сърчаджиева, Петя Буюклиева, Таньо Шишков и...
Известният хотелиер се гордее с България дори и днес Стефан Шарлопов влиза тв шоу, за да покаже как се прави бизнес Стефан Шарлопов създава първата...
Родният вариант на шоуто "Celebrity Apprentice", донесло на Доналд Тръмп звезда на Холивудската алея на славата, започва на 15 март по Нова. Предаване...
Само със снимки и пиар няма да дръпнем туризма напред Стефан Шарлопов е председател на Българския съюз по балнеология и спа, собственик на верига хот...
Сезонът бе провал за онези, които чакат парите да им паднат в джоба, казва Стефан Шарлопов - Г-н Шарлопов, проблем ли е според вас отпечатването на з...
Бизнесменът Стефан Шарлопов, собственик на едноименната верига хотели, си купи хеликоптер. Причината е, че искам да мога бързо да стигам до София, за...
Стефан Шарлопов е председател на Българския съюз по балнеология и спа, който за втора поредна година организира световен конгрес за проблемите и възмо...
Бургас. Стефан Шарлопов направи изключителен жест към Михаил Белчев. Известният бизнесмен предостави на прочутия артист една от вилите в изключително...