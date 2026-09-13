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Плевнелиев се нарече ГЕРБер

Плевнелиев се нарече ГЕРБер

Статус на соцлидера Сергей Станишев във Фейсбук разбуни духовете в парламента. "С огромна изненада и разочарование в Йордания научих за скандалното пр...

26 март | 4:35
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