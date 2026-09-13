Повечето българи определят здравето си като добро
7 от всеки 10 българи на възраст над 16 години, определят здравния си статус като добър
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7 от всеки 10 българи на възраст над 16 години, определят здравния си статус като добър
93% от капацитета на бежанските центрове у нас е запълнен, обяви в предаването „Тази сутрин" по bTV председателят на Агенцията за бежанците Петя Първа...
"Посветил съм се на това да създам услуга, където да можете да говорите свободно без страх от насилие", написа в статус в собствения си Фейсбук профил...
София. Депутатите приеха промените в Закона за насърчаване на заетостта и на второ четене, според които срокът за деклариране на промяна в статуса на...
Статус на соцлидера Сергей Станишев във Фейсбук разбуни духовете в парламента. "С огромна изненада и разочарование в Йордания научих за скандалното пр...