Захари Бахаров открива "Киномания"
Фестивалът ще стартира с филм на Милко Лазаров
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Фестивалът ще стартира с филм на Милко Лазаров
Началото е на 25 март
Поставяме на дневен ред един проблем, който с годините се задълбочава, каза водачът на листата Илия Илиев
100 млрд. ще бъдат инжектирани в икономиката до края на 2021
От днес плажовете са готови да посрещат туристи
Всяка дейност ще се извършва в присъствието на собственика В община Петрич са сключени осем споразумения по Националната програма за енергийна ефекти...
Мащабният проект "Научи се да караш ски" стартира днес своето осмо поредно издание през 2016-а година. Програмата е съвместна инициатива на Българска...
Официално на бе направена първа копка на изграждането на завод за фураж, който ще се реализира с китайски инвестиции в една от индустриалните зони на...
Днес акционерите в съвместната проектна компания "Ай Си Джи Би" - "Български енергиен холдинг" ЕАД и "Посейдон" ще подпишат окончателно инвестиционно...