С 3% скачат екотаксите за старите автомобили (ОБЗОР)
С 3% се увеличават екотаксите за старите коли, съобщиха от МОСВ. Това става ясно от приетата от кабинета нова Наредба за определяне на реда и размера...
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С 3% се увеличават екотаксите за старите коли, съобщиха от МОСВ. Това става ясно от приетата от кабинета нова Наредба за определяне на реда и размера...
Общината ще връща славата на Стария квартал Градът възражда земеделието и животновъдството Община Банско подема кампания за подпомагане на развитиет...
Старият квартал край 182-г. църква "Света Троица" в курорта Банско да се превърне в туристическа атракция. Това е приоритет за ръководството на община...