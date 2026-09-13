Лечението на Стария бряст в Сливен дава резултат
Лечението на Стария бряст в Сливен дава резултат. Процесът на гниене е спрял. Това съобщи пред журналисти доц. Стефан Мирчев от Лесотехническия унверс...
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Лечението на Стария бряст в Сливен дава резултат. Процесът на гниене е спрял. Това съобщи пред журналисти доц. Стефан Мирчев от Лесотехническия унверс...
Европейското дърво за 2014 г. - Старият бряст в Сливен, ще бъде укрепено със специални въжета. Те се наричат тип "кобра", съобщи пред "Стандарт" еколо...
Сливен. Вековното дърво, известно като Стария бряст, което е символ на Сливен, се нуждае от специални грижи, тъй като на места има загниване. Изводът...
Сливен. Специален компютърен томограф за растения идва в Сливен от Германия. Целта е да се изследва Старият бряст, който стана Европейско дърво на год...
Сливен. Изпълнителният директор на "Български пощи" Валентин Петков и кметът на Сливен Кольо Милев валидираха най-новата марка "Старият бряст - Европе...
Брюксел. Символът на Сливен - Старият бряст, официално бе обявен за Европейско дърво на годината на церемония в сградата на Европейския парламент снощ...
Сливен. Патриарх Неофит бе поканен да се включи в кампанията за Стария бряст, който участва в надпреварата за Европейско дърво на годината. С искрено...
Сливен. Сливен започва мащабна кампания в подкрепа на своя символ - вековното дърво Стария бряст, което се намира до сградата на общината. Целта ни е...