Сделка за стари гранати зад взрива в Анево
Американците искали да се уверят, че 31-годишните боеприпаси още са годни Преговори за голяма сделка за стари гранати са довели до фаталния тест на п...
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Американците искали да се уверят, че 31-годишните боеприпаси още са годни Преговори за голяма сделка за стари гранати са довели до фаталния тест на п...