Фоайето на Община Стара Загора се преобрази в бяла и червена премяна
Изложбата може да бъде разгледана до 7 март
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Изложбата може да бъде разгледана до 7 март
Световноизвестният саксофонист ще проведе и безплатен майсторски клас в Стара Загора и София Почитателите на джаза у нас ще могат да видят за пръв...
Книгата на своя баща Георги Заркин- „Чест", един от малцината ни истински дисиденти, представи в Града на липите неговия син Лъчезар Заркин в сряда. Р...