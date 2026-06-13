Втора лаборатория потвърди за станозолол в добавката на щангистите
В хранителната добавка, използвана от щангистите има станозолол. Това потвърди Световната антидопинговата агенция, която е получила резултатите от акр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Станозолол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В хранителната добавка, използвана от щангистите има станозолол. Това потвърди Световната антидопинговата агенция, която е получила резултатите от акр...
Забраненият препарат станозолол е открит в хранителната добавка, която са употребявали нашите щангисти. Това пише в официално съобщение на Агенцията п...