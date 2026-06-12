Щерката на Желев обяви голяма цел. Прави движение
Най-драматично липсва в България културна стратегия, каза Станка Желева
Следете всички новини, анализи и коментари за Станка Желева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-драматично липсва в България културна стратегия, каза Станка Желева
Тя иска 9 септември да е Ден за национален траур - тогава сме окупирани от руската армия
Това трябва да е брандът - да бъдат представени всички цивилизации, каза още тя
Свързано е с Националния исторически музей
Позор е, трябва да бъде премахнат
Станка Желева сипе тежки обвинения
Президентът Желев се грижил за журналиста като истински баща
София. Дъщерята на президента (1990-1997г.) Желю Желев, с когото България се прости в неделя, Станка Желева разпространи открито писмо. Ето и неговия...