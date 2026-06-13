Почина малката Станка, малтретирана от баща си
Малката Станка, която беше пребита и насилена от баща си, е починала снощи, съобщават от пресслужбата на болница "Света Марина" във Варна. Както е изв...
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Малката Станка, която беше пребита и насилена от баща си, е починала снощи, съобщават от пресслужбата на болница "Света Марина" във Варна. Както е изв...
За теб е по-добре да си в ареста, защото не се знае какво те чака в махалата. Така се обърна към бащата –изверг на пребитата Станка съдия Красимир Гай...
Бащата на малката Станка, който я преби зверски преди няколко дни, получи най-тежката мярка от Варненския окръжен съд - задържане под стража. Милко Ст...