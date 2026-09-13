И прокуратурата не откри данни за насилие спрямо президентския племенник
Районна прокуратура - Благоевград отказа да образува досъдебно производство поради липса на достатъчно данни за причиняване на лека телесна повреда от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Станислав Плевнелиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Районна прокуратура - Благоевград отказа да образува досъдебно производство поради липса на достатъчно данни за причиняване на лека телесна повреда от...
Синът ми ще заведе граждански иск в съда срещу полицията, категоричен бе братът на президента Румен Плевнелиев Двама пътни полицаи ще бъдат дисциплин...
Бащата на момчето Румен Плевнелиев