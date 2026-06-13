Вакуумът в енергетиката ще засмуче икономиката
Настояваме за пазарно определяне на цените на природния газ, както е в целия ЕС, казва Константин Стаменов Второ поредно отворено писмо в рамките на...
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Настояваме за пазарно определяне на цените на природния газ, както е в целия ЕС, казва Константин Стаменов Второ поредно отворено писмо в рамките на...