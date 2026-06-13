Парите в Сребърния фонд нараснаха до 2,53 млрд.
Парите в Сребърния фонд на страната нараснаха до 2,534 млрд. лв. към края на месец май, сочат данните на Министерството на финансите. Средствата в Сре...
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Парите в Сребърния фонд на страната нараснаха до 2,534 млрд. лв. към края на месец май, сочат данните на Министерството на финансите. Средствата в Сре...