Всичко за Сърджан Лукин

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Ново бебе в "Ботев"

Ново бебе в "Ботев"

Пловдив. В "Ботев" се радват на Милан- бебето, което се роди на защитника Сърджан Лукин. Момченцето е дошло на бял свят часове след края на двубоя меж...

24 февруари | 19:50
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