Защитник на "Левски" аут за 3 месеца
"Левски" получи сериозен удар преди гостуването на "Марибор" в четвъртък. Сърджан Лукин е аут за 3 месеца, след като травмата му се влоши при победата...
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"Левски" получи сериозен удар преди гостуването на "Марибор" в четвъртък. Сърджан Лукин е аут за 3 месеца, след като травмата му се влоши при победата...
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