Откриха чудна терапия срещу високото кръвно налягане
Специалистите планират да представят работата си на Американския конгрес по физиология
Следете всички новини, анализи и коментари за Сърдечни Заболявания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специалистите планират да представят работата си на Американския конгрес по физиология
Здравната каса и Министерство на финансите осигуриха безплатна терапия на сърдечните заболявания
Хората с проблеми, обаче, нека не търпят и да се свържат с лекар по време на пандемията
Учени смятат, че благотворният ефект се дължи на полифеноли от люспите на гроздето, които се използват при производството на червеното вино
Представата ни за тахана най-често да включва хумус, халва, сос за салати или продукт за веган сладкиши. Той обаче също така би могъл да бъде животосп...