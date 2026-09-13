СЗО откри сериозни нарушения при "Спутник V"
Руската страна твърди, че вече се работи по отстраняване на нарушенията
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Руската страна твърди, че вече се работи по отстраняване на нарушенията
редставител на „Поливак“ потвърди, че преговорите са в ход
Последната от тях е Турция
Премиерът в оставка събра министрите в дома си
Министър-председателят на Саксония съобщи, че германското правителство вече е постигнало първоначално споразумение с Русия
Това е станало на международното летище Кампече, разкри мексиканското правителство
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Руската коронавирусна ваксина "Спутник V" осигурява защита срещу варианта на Covid-19, първоначално открит в Южна Африка
ова предупреди френският държавен секретар по европейските въпроси Клеман Бон
Това става въпреки че медикаментът няма одобрение от Европейската агенция по лекарствата
Предлага я италиански туроператор
Aнaлизът нa дoзитe прeдпoлaгa, чe тoвa e фaлшивo вeщecтвo, кoeтo нямa нищo oбщo c oригинaлнaтa вaкcинa
В caмия крaй нa зaceдaниeтo БCП нaпуcнa
Половината ще бъдат доставени до месец
Всокотехнологичният комбинат прави по 2 милиона дози на месец, обещава по 20 млн.
Причина за поевтиняването е увеличеното производство заради нуждите на масовата имунизация
Очевидно Русия изостава в производството на ваксини.
Путин разговаря с Меркел за тази възможност
От ведомството отговориха на публикация на Съливан в социалните мрежи
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