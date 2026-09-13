Зеленски скочи! Как може да бъде спряна Русия
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Отправи международен призив за войната
Служители си написали благи суми
Централата няма да работи 3-4 дни, съобщи представител на електрическа компания "Таванир"
Правителството прекрати обществената поръчка за изработването на новите лични карти, обявена от МВР. Тя бе на прогнозна стойност почти 500 млн. лв. П...