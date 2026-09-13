ДПС с ново ръководство и голяма цел
България - лидер на Балканите
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България - лидер на Балканите
Конференцията на ДПС избра и нов Централен съвет, в който влизат 280 души
Тримата съпредседатели на ДПС Рушен Риза, Мустафа Карадайъ и Четин Казак пристигнаха в Кърджали късно в сряда , съобщава сайта arddnews.info. Целта н...
Съпредседателите на ДПС Рушен Риза, Мустафа Карадайъ и Четин Казак ще дадат пресконференция в Кърджали днес от 17 часа. Заедно с тях ще бъде и ръковод...
Меглена Кунева и Радан Кънев бяха избрани за съпредседатели на парламентарната група на Реформаторски блок. Това решение взеха представителите на блок...