Съпредседателите на ДПС пристигат в Кърджали

Съпредседателите на ДПС Рушен Риза, Мустафа Карадайъ и Четин Казак ще дадат пресконференция в Кърджали днес от 17 часа. Заедно с тях ще бъде и ръковод...