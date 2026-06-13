Всичко за Спортно-Възстановителен Център

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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Нова ТВ20,00 Футбол, Купа на България, финал: "Левски" - "Черно море" (пряко) Диема спорт19,30 Футбол, Купа на Англия, финал: "Арсенал" - "Астън Вила...

30 май | 9:30
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