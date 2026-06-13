Спортна тв събота
Нова ТВ20,00 Футбол, Купа на България, финал: "Левски" - "Черно море" (пряко) Диема спорт19,30 Футбол, Купа на Англия, финал: "Арсенал" - "Астън Вила...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спортно-Възстановителен Център. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова ТВ20,00 Футбол, Купа на България, финал: "Левски" - "Черно море" (пряко) Диема спорт19,30 Футбол, Купа на Англия, финал: "Арсенал" - "Астън Вила...
ЮЗУ откри в четвъртък модерен спортно-възстановителен център "Бачиново" в едноименния университетски комплекс. Там ще работят висококвалифицирани спец...