Трикольорът вплетен в спортните облекла за Баку 2015
Цветовете на националното знаме са вплетени в комплекта спортно-тренировъчна екипировка ASICS, с която ще бъдат облечени спортистите от българската де...
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Цветовете на националното знаме са вплетени в комплекта спортно-тренировъчна екипировка ASICS, с която ще бъдат облечени спортистите от българската де...