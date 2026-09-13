Заедно с БАН наградихме младите таланти в науката
Знаем ли колко много сме дали на света и гордеем ли се наистина с българите, чиито открития са направили живота на всички ни по-добър? Правим ли всичк...
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Знаем ли колко много сме дали на света и гордеем ли се наистина с българите, чиито открития са направили живота на всички ни по-добър? Правим ли всичк...
През 2015 година посветихме кампаниите си на новата генерация Дали България ще бъде утре държавата, за която днес все още можем само да мечтаем? Това...
Олимпийски легенди наградиха своите наследници в церемонията на "Стандарт" Алберт Попов пребори кошмара от катастрофата, а Симона Пейчева плака вмест...
Ако сте изпуснали церемонията, гледайте я утре (събота), от 16 часа по БНТ 1 Урок по родолюбие! Това като че ли беше мотото на изключително стилнат...
Големият Боян Радев ще уважи церемонията на "Стандарт"
Тулчан обича математиката и иска да стане инженер Ян Бибиян не е толкова палав, отсича каратистът Той е едва на 9 години, но вече има сигурно над...
Чудото от село Градина заляга много над уроците В дома за сираци съм обградена с обич, разкрива Лили Георгиева Лиляна Георгиева е сред най-големит...
Искам да стана шампион с ЦСКА, казва Андрей Йорданов Непрекъснато питам родителите си как върви в анкетата, признава талантът Талантливият футболист...
Талантливата Лиляна Георгиева (АК „Тракия"), която е в челото на класацията „Спортните чудеса" на „Стандарт" спечели титлата от националния шампионат...
Волейболистът е оптимист за олимпиадата в Рио Ходя предимно на кино, разкрива Краси Георгиев Красимир Георгиев е роден на 13.02.1995 г. в Крумовград...
Земеделски бизнес праща Георги Китанов във Варна Едва ли има дете, което да желае да застане на вратата? Малко са. Затова ги смятат за луди. Георги...
На ринга е по-трудно от училището, отсича Тайсъна от Кукорево Братска "завист" докарала Даниел Асенов до европейската титла Даниел Асенов, едва ли...
Волейболистът на ЦСКА Георги Сеганов е сред номинираните в "Спортните чудеса" на България в категорията "Млад шампион до 23 години" в анкетата на вест...
Най-важната част от кампанията на "Стандарт" - "Спортните чудеса на България", вече е в ход. Започна финалното гласуване, което ще определи победители...
Талантливата Лиляна Георгиева (на снимката на първото място) от „Тракия" (Пд) спечели първото място при девойките младша вързаст в 49-ото издание на н...
При нас няма леки победи, отсича биатлонистът Яд ме е, че не останаха билети за Евроволей, разкрива Антон Синапов Антон Синапов е един от големите...
Шахматистката иска да отиде в Египет при пирамидите Няма да забравя партията преди световната титла, казва Деница Драгиева Деница Драгиева е европ...
16-годишният картингист Симеон Симеонов спечели пети кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy на писта „Дракон". Той стартира състезанието...
Канунистът се стяга за гонка с идола си в Рио От една седмица насам България е волейбол. Има обаче и такива момчета и момичета, които са захвърлили т...
Красавицата е отличничка по кинезитерапия "Спортните чудеса" ще балансират старото и новото време, смята Ваня Запрянова За да постигнеш успех в нещо...