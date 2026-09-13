Обновяват обекти за над 2 млн. лв. в Ардино
Ще се обновяват улици, ремонтират училища и оборудва и обзавежда спортна инфраструктура
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Ще се обновяват улици, ремонтират училища и оборудва и обзавежда спортна инфраструктура
Занемарени спортни площадки в Перник възстановява общината. С 35 хиляди лева беше обновено за около месец старо игрище в квартал "Дараците", където е...
С много настроение, смях и награди ученици спортуваха на новите съоръжения в селата Струмяни и Микрево. Състезанията между младите спортисти бе част о...
Кралев чисти Панчаревското езеро Днес почистваме местата за отдих и спорт в цялата страна. Инициативата в международния ден на спорта е част от глоба...
Само две фирми откликнаха на обществената поръчка на община Благоевград за ремонт на спортни площадки в кварталите „Струмско" и „Запад". Прогнозната с...
Благоевград. В изготвената инвестиционна програма на община Благоевград за 2015 година приоритет е постигането на изцяло обновен и европейски облик на...
Благоевград. По какви критерии министерството на спорта е разпределило 20-те милиона лева за строителство на спортни обекти в страната и в частност в...