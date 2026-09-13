Всичко за Спортна Тв Събота

Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Тв Събота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Спортна ТВ събота

Спортна ТВ събота

Диема спорт16,30 Футбол, България, Първа лига: ЦСКА - "Левски"; 20,00 "Нефтохимик" - "Славия" (пряко) 22,30 Професионален бокс: Международна галавече...

15 октомври | 9:10
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Диема спорт 214,30 Футбол, Англия, Висша лига: "Ман Юн" - "Лестър"; 17,00 "Суонзи" - "Ман Сити"; 19,30 "Арсенал" - "Челси" (пряко) Nova Sport17,00 Фу...

24 септември | 8:00
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

BNT218,00 Волейбол, ЕП за младежи до 20 г: финал (пряко) "Diema Sport"19,00 Футбол, България: "Славия" - "Локо" (Пд); 21,15 "Нефтохимик" - "Левски" (...

10 септември | 6:30
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

BNT HD17,25 Волейбол, ЕП, младежи: Словения -България (пряко) Диема спорт 212,00 и 15,00 Формула 1: Гран При на Италия, Трета тренировка и Квалификац...

03 септември | 7:35
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Diema sport14,30 Футбол, Англия: "Тотнъм" - "Ливърпул" (пряко) Sport hd21,15 Футбол, Испания: "Реал" М - "Селта", 23,15 "Леганес" - "Атлетико" М (пр...

27 август | 5:30
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти за 20 август БНТ15,00 Кану-каук, финали; Художествена гимнастика, ансамбли, кв. 21,15 Художествена гимнастика, индивидуален многобой; 23,3...

20 август | 5:30
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

БНТ HD18,30 и 21,30 Волейбол, СЛ: Полуфинали (пряко) F+16,00 Тенис: Турнир в Хамбург (пряко) Sport+22,00 Футбол, Бразилия: "Ботафого" - "Фламенго";...

16 юли | 5:00
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Sport hd19,30 Футбол, Русия:"Локомотив" М - "Спартак" М (пряко)17,30 Футбол, Испания: "Реал Сосиедад" - "Реал" М; 21,30 "Бетис" - "Барселона" (пряко)...

30 април | 6:40
0 коментара
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Спортна ТВ събота

Спортна ТВ събота

sport+ hd17,00 Футбол, Испания: "Барселона" - "Хетафе", 21,30 "Атлетико" М - "Ла Коруня" (пряко) tv+18,30 Футбол, Русия: "Ростов" - ЦСКА М (пряко) F...

12 март | 8:10
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти Diema Sport hd14,00 Футбол, "А" група: "Монтана" - "Локомотив", 16,30 "Лудогорец" - "Славия" (пряко)21,00 Футбол, Франция: "Гингам" - "Сен...

12 март | 8:05
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти BNT World18,00 Баскетбол, НБЛ: "Левски" - "Берое" (пряко) Диема спорт 214,45 Футбол, Англия: "Норич" - "Ливърпул"; 17,00 "Манчестър Юн" -...

23 януари | 7:25
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Двубоите по телевизиите днес: БНТ13,25 Ски, СК: Спускане, мъже, Венген (пряко) БНТ HD17,55 Баскетбол, НБЛ: "Лукойл" - "Рилски спортист" (пряко) Дие...

16 януари | 9:05
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Събота 09.01.2016 БНТ hd17,25 и 20,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, полуфинали (пряко) Sport+hd17,00 Футбол, Испания: "Барселона" - "Гран...

09 януари | 7:50
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Вижте тв акцентите в събота: БНТ HD12,10 Биатлон, Словения: СК, преследване, мъже; 14,25 жени (пряко)16,55 Баскетбол, България: "Балкан" - "Рилски сп...

19 декември | 7:55
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Вижте днешните ТВ Акценти БНТ18,50 Жребий за Евро 2016 (пряко) БНТ HD11,55 Сноуборд, Австрия: СК крос (пряко)13,25 Сноуборд, Италия: СК, паралелен г...

12 декември | 9:20
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти за съботния ден.  Diema sport14,00 Футбол, "А" група: "Славия" - "Лудогорец", 16,30 "Берое" - "Литекс" (пряко)21,00 Футбол, Франция: "Мона...

21 ноември | 8:20
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ Акценти за събота, 13 ноември.  Diema Sport hd16,00 Футбол, контрола: "Лудогорец" - "Цървена Звезда" (пряко)19,00 Футбол, Евро 2016, баражи, първи...

14 ноември | 7:55
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Вижте тв акцентите за събота, 07 ноември: Diema14,00 Футбол, "А" група: "Монтана" - "Черно море" (пряко)18,00 Футбол, Франция: ПСЖ - "Тулуза" (пряко...

07 ноември | 8:40
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Двубоите, които може да наблюдавате по телевизията днес: Diema Sport15,15 Футбол "А" група: "Лудогорец" - "Монтана" (пряко) Diema Sport 217,00 Футбо...

24 октомври | 7:41
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Ето и акцентите по телевизията днес: БНТ HD16,00 Волейбол, ЕП, жени: България - Русия (пряко)22,00 Минифутбол, ЕП: Финал (пряко) Диема18,30 Футбол,...

26 септември | 9:00
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