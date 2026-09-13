Спортна ТВ събота
Диема спорт16,30 Футбол, България, Първа лига: ЦСКА - "Левски"; 20,00 "Нефтохимик" - "Славия" (пряко) 22,30 Професионален бокс: Международна галавече...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Тв Събота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Диема спорт16,30 Футбол, България, Първа лига: ЦСКА - "Левски"; 20,00 "Нефтохимик" - "Славия" (пряко) 22,30 Професионален бокс: Международна галавече...
Диема спорт 214,30 Футбол, Англия, Висша лига: "Ман Юн" - "Лестър"; 17,00 "Суонзи" - "Ман Сити"; 19,30 "Арсенал" - "Челси" (пряко) Nova Sport17,00 Фу...
BNT218,00 Волейбол, ЕП за младежи до 20 г: финал (пряко) "Diema Sport"19,00 Футбол, България: "Славия" - "Локо" (Пд); 21,15 "Нефтохимик" - "Левски" (...
BNT HD17,25 Волейбол, ЕП, младежи: Словения -България (пряко) Диема спорт 212,00 и 15,00 Формула 1: Гран При на Италия, Трета тренировка и Квалификац...
Diema sport14,30 Футбол, Англия: "Тотнъм" - "Ливърпул" (пряко) Sport hd21,15 Футбол, Испания: "Реал" М - "Селта", 23,15 "Леганес" - "Атлетико" М (пр...
ТВ акценти за 20 август БНТ15,00 Кану-каук, финали; Художествена гимнастика, ансамбли, кв. 21,15 Художествена гимнастика, индивидуален многобой; 23,3...
БНТ HD18,30 и 21,30 Волейбол, СЛ: Полуфинали (пряко) F+16,00 Тенис: Турнир в Хамбург (пряко) Sport+22,00 Футбол, Бразилия: "Ботафого" - "Фламенго";...
Sport hd19,30 Футбол, Русия:"Локомотив" М - "Спартак" М (пряко)17,30 Футбол, Испания: "Реал Сосиедад" - "Реал" М; 21,30 "Бетис" - "Барселона" (пряко)...
sport+ hd17,00 Футбол, Испания: "Барселона" - "Хетафе", 21,30 "Атлетико" М - "Ла Коруня" (пряко) tv+18,30 Футбол, Русия: "Ростов" - ЦСКА М (пряко) F...
ТВ акценти Diema Sport hd14,00 Футбол, "А" група: "Монтана" - "Локомотив", 16,30 "Лудогорец" - "Славия" (пряко)21,00 Футбол, Франция: "Гингам" - "Сен...
ТВ акценти BNT World18,00 Баскетбол, НБЛ: "Левски" - "Берое" (пряко) Диема спорт 214,45 Футбол, Англия: "Норич" - "Ливърпул"; 17,00 "Манчестър Юн" -...
Двубоите по телевизиите днес: БНТ13,25 Ски, СК: Спускане, мъже, Венген (пряко) БНТ HD17,55 Баскетбол, НБЛ: "Лукойл" - "Рилски спортист" (пряко) Дие...
Събота 09.01.2016 БНТ hd17,25 и 20,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, полуфинали (пряко) Sport+hd17,00 Футбол, Испания: "Барселона" - "Гран...
Вижте тв акцентите в събота: БНТ HD12,10 Биатлон, Словения: СК, преследване, мъже; 14,25 жени (пряко)16,55 Баскетбол, България: "Балкан" - "Рилски сп...
Вижте днешните ТВ Акценти БНТ18,50 Жребий за Евро 2016 (пряко) БНТ HD11,55 Сноуборд, Австрия: СК крос (пряко)13,25 Сноуборд, Италия: СК, паралелен г...
ТВ акценти за съботния ден. Diema sport14,00 Футбол, "А" група: "Славия" - "Лудогорец", 16,30 "Берое" - "Литекс" (пряко)21,00 Футбол, Франция: "Мона...
ТВ Акценти за събота, 13 ноември. Diema Sport hd16,00 Футбол, контрола: "Лудогорец" - "Цървена Звезда" (пряко)19,00 Футбол, Евро 2016, баражи, първи...
Вижте тв акцентите за събота, 07 ноември: Diema14,00 Футбол, "А" група: "Монтана" - "Черно море" (пряко)18,00 Футбол, Франция: ПСЖ - "Тулуза" (пряко...
Двубоите, които може да наблюдавате по телевизията днес: Diema Sport15,15 Футбол "А" група: "Лудогорец" - "Монтана" (пряко) Diema Sport 217,00 Футбо...
Ето и акцентите по телевизията днес: БНТ HD16,00 Волейбол, ЕП, жени: България - Русия (пряко)22,00 Минифутбол, ЕП: Финал (пряко) Диема18,30 Футбол,...