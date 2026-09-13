90 минути разбиващ рок с "Касабиан"
50 000 души лудяха на плажа в двата фестивални дни на "Спирита" Хедлайнерите на втората вечер показаха защо ги определят за най-добрата група на живо...
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50 000 души лудяха на плажа в двата фестивални дни на "Спирита" Хедлайнерите на втората вечер показаха защо ги определят за най-добрата група на живо...
Стриптийз, хитове и кавъри на Фреди и Синатра разбиха вярната публика Екстаз и разтърсващи емоции взривиха централния плаж в Бургас в петък вечер. На...
"Благодаря, Бургас. Вие бяхте страхотни тази вечер." Това гласи посланието на Роби Уилямс, написано под негова снимка от Spirit of Burgas. Преди някол...
"Касабиан" са само част от програмата от втория ден на музикалния фестивал Spirit of Burgas, провеждащ се в морския град. Те ще излязат на сцената точ...
С фитнес пътека разполага луксозната гримьорна на Роби Уилямс. Проверка на Нова тв показва, че там той има специално място за отдих, сешоар, баня и ощ...
Невероятно шоу направи Роби Уилямс на сцената на Spirit of Burgas снощи. Така той сбъдна мечтата на над 30 хиляди българи и чужденци, дошли, за да го...
"Stereo MСs" посрещат утре изгрева в Бургас Над 200 музиканти от цял свят ще се изявят на двете сцени на тазгодишното издание на SPIRIT of Burgas. За...
Суинг, купон и топкавъри от любимите банди очакват феновете Броени часове ни делят от шоуто на най-чакания идол на 2015-а. Плажът на "Спирит ъф Бурга...
Данъчни инспектори в униформи ще следят под лупа двудневния фестивал Spirit of Burgas. Екипите на НАП тръгват на проверки още в петък след обяд, преди...
Точно в 7:45 ч. от трети коловоз на Централна гара София в посока Бургас потегли Robbie Williams EnterTRAIN. Въпреки огромния интерес към концерта на...
Около 100 лодки с меломани ще гледат шоуто от морето Домакините готвят специална изненада за мегазвездата Роби Уилямс Мегазвездата Роби Уилямс, койт...
Роби Уилямс кацна на летището в Бургас. Той е придружаван от баща си и своята съпруга Айда Фийлд. Личният самолет на певеца, който идва за Spirit of B...
Ако стягате багажа за Spirit of Burgas, забравете парите в брой. Те няма да ви трябват. Вместо банкноти ще трябва да си осигурите фестивална карта, пр...
Над 20 000 меломани ще пристигнат в Бургас и близките градове за най-грандиозното музикално събитие това лято - SPIRIT of Burgas. За да видят на живо...
Уилямс пада от сцената, трупа хейт в youtube и изключва за текста на хитовете Роби Уилямс е изпълнител от световен калибър и добре установено мощно в...
Днес започна активният строеж на огромната сцена за фестивала Роби Уилямс идва за SPIRIT of Burgas с баща си Пит Конуей, който също е певец. Очаква с...
Рекорден интерес към фестивала SPIRIT of Burgas, община Бургас превръща основни булеварди в паркинг зони SPIRIT of Burgas наближава и организаторите...
Обявената за най-добра концертна банда в света Kasabian е поръчала каравана, пълна с бира и много пица Британската банда Kasabian, която ще бъде хедл...
БДЖ и организаторите на тазгодишния SPIRIT of Burgas подготвят специален музикален влак за всички посетители на фестивала. Влакът ще се движи в посока...
По 2000 лв. на вечер са готови да отделят най-верните фенове на Роби Уилямс и "Касабиан" за хотела, в който най-вероятно ще бъдат настанени звездите н...