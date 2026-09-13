Всичко за Spirit Of Burgas

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Роби подлуди 35 000 (ОБЗОР)

Роби подлуди 35 000 (ОБЗОР)

Стриптийз, хитове и кавъри на Фреди и Синатра разбиха вярната публика Екстаз и разтърсващи емоции взривиха централния плаж в Бургас в петък вечер. На...

08 август | 18:35
0 коментара
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Роби: Благодаря, Бургас

Роби: Благодаря, Бургас

"Благодаря, Бургас. Вие бяхте страхотни тази вечер." Това гласи посланието на Роби Уилямс, написано под негова снимка от Spirit of Burgas. Преди някол...

08 август | 13:05
0 коментара
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Данъчни атакуват Спирита

Данъчни атакуват Спирита

Данъчни инспектори в униформи ще следят под лупа двудневния фестивал Spirit of Burgas. Екипите на НАП тръгват на проверки още в петък след обяд, преди...

07 август | 11:55
0 коментара
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Влакът за Спирита празен

Влакът за Спирита празен

Точно в 7:45 ч. от трети коловоз на Централна гара София в посока Бургас потегли Robbie Williams EnterTRAIN. Въпреки огромния интерес към концерта на...

07 август | 9:10
0 коментара
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Бургас под блокада

Бургас под блокада

Около 100 лодки с меломани ще гледат шоуто от морето Домакините готвят специална изненада за мегазвездата Роби Уилямс Мегазвездата Роби Уилямс, койт...

07 август | 8:55
0 коментара
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Роби Уилямс кацна в Бургас

Роби Уилямс кацна в Бургас

Роби Уилямс кацна на летището в Бургас. Той е придружаван от баща си и своята съпруга Айда Фийлд. Личният самолет на певеца, който идва за Spirit of B...

06 август | 20:40
0 коментара
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8 гафа на Роби

8 гафа на Роби

Уилямс пада от сцената, трупа хейт в youtube и изключва за текста на хитовете Роби Уилямс е изпълнител от световен калибър и добре установено мощно в...

31 юли | 7:50
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