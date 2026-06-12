Пращат спешна нота до Турция и Гърция за реките у нас
София. Министерството на околната среда и водите е подготвило спешна нота до Турция и Гърция с данни за нивото на реките Марица, Тунджа и Арда към 18....
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София. Министерството на околната среда и водите е подготвило спешна нота до Турция и Гърция с данни за нивото на реките Марица, Тунджа и Арда към 18....