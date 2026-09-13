СПЕКТЪР:Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ 100% в НС
Приоритетите им съвпадат с исканията на избирателите, казват социолозите
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Приоритетите им съвпадат с исканията на избирателите, казват социолозите
Филмът "Спектър" сложи края на още една епоха в историята на Джеймс Бонд - тази на Даниел Крейг като легендарния неостаряващ и неумиращ таен агент. Ре...
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